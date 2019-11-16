وزير الخارجية الإيطالي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في واشنطن.

وقالت الخارجية الإيطالية بحسب وكالة نوفا الإيطالية إن لقاء الطرفين مدرج على جدول أعمالهما قضايا الشرق الأوسط وليبيا ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، في وقت سابق، أن بلاده ستستضيف اجتماعا لدول الجوار الليبي في الأول من ديسمبر المقبل.

لويجي أكد في تصريحات نقلتها وكالة أكي الإيطالية، أن هدف بلاده هو تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلي أن الاجتماع سيكون على هامش منتدى الحوار المتوسطي المرتقب انعقاده في الخامس ديسمبر، ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه، دون أن يتطرق الى الأطراف الدولية التي جرى دعوتها للاجتماع.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تعمل على خطين رئيسيين هما: تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، لافتا إلى أن فتح مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده وليبيا عام 2017م لإدارة تدفقات اللاجئين بهدف تحسينها ولا يعني تقويض أمننا القومي.

وكانت إيطاليا قد استضافت في نوفمبر 2018م مؤتمرا دوليا حول ليبيا في مدينة باليرمو حضره الأطراف الليبية المتنازعة، فيما تعتزم ألمانيا عقد مؤتمر حول ليبيا في ديسمبر المقبل.

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