شركة الخليج العربي تبحث مع “بورزا” الكندية صيانة ضواغط الغاز وتحسين الإنتاج

العنوان_بنغازي قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم السبت، إن إدارة حقل النافورة بحثت مع شركة بورزا الكندية صيانة ضواغط الغاز “AKVSR & HIGH SPEED”. وتعمل الضواغط المستهدفة للصيانة على ضغط الغاز المستخرج من الآبار النفطية وحقنه مجددًا للآبار لزيادة معدلات الإنتاج. وتتواجد ضواغط الغاز بحقل النافورة في المحطة الثالثة والرابعة والسادسة، إضافة إلى محطة الضخ …

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