شركة الخليج العربي تبحث مع “بورزا” الكندية صيانة ضواغط الغاز وتحسين الإنتاج

العنوان_بنغازي قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم السبت، إن إدارة حقل النافورة بحثت مع شركة بورزا الكندية صيانة ضواغط الغاز “AKVSR & HIGH SPEED”. وتعمل الضواغط المستهدفة للصيانة على ضغط الغاز المستخرج من الآبار النفطية وحقنه مجددًا للآبار لزيادة معدلات الإنتاج. وتتواجد ضواغط الغاز بحقل النافورة في المحطة الثالثة والرابعة والسادسة، إضافة إلى محطة الضخ …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
وزير الخارجية الإيطالي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان الأزمة الليبية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
الجيش يعثر على مقبرة جماعية دفن بها أطفال ومرتزقة تابعين للمجموعات المسلحة
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات للسودانيين في ليييا
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تفاصيل العثور على فتاة فلسطينية مفقودة منذ أكثر من سنة في بنغازي
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك