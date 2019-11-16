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شركة الخليج العربي تبحث مع “بورزا” الكندية صيانة ضواغط الغاز وتحسين الإنتاج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي قالت شركة الخليج العربي للنفط اليوم السبت، إن إدارة حقل النافورة بحثت مع شركة بورزا الكندية صيانة ضواغط الغاز “AKVSR & HIGH SPEED”. وتعمل الضواغط المستهدفة للصيانة على ضغط الغاز المستخرج من الآبار النفطية وحقنه مجددًا للآبار لزيادة معدلات الإنتاج. وتتواجد ضواغط الغاز بحقل النافورة في المحطة الثالثة والرابعة والسادسة، إضافة إلى محطة الضخ …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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