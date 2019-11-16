البداية من مصر .. المؤقتة تطلق برنامجًا لتشجيع عودة المُهجرين الليبيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت الحكومة المؤقتة، برنامجًا لتشجيع العودة الطوعية للمُهجرين الليبيين في الخارج، موضحة أن هذا يأتي في إطار مغادرة العديد من الأسر الليبية للبلاد في ظروف مختلفة.

الحكومة المؤقتة ذكرت في برنامجها أن الموضوع يهدف إلى الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار، والعودة إلى الديار، موضحة أن البداية ستكون من جمهورية مصر العربية.

وتابعت أن الهدف من البرنامج، العودة الطوعية للمناطق والمدن الآمنة، في مختلف ربوع ليبيا، وأن المستهدفون هم الأسُر والأفراد الذين غادروا ليبيا خلال الفترة من 2011م، وحتى 2017م.

وأضافت أنها ستتكفل بنقل الأسر من جمهورية مصر العربية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تأمين إيجار لمدة سنة كاملة داخل المناطق التي يعود إليها المُهجرين في نطاق الحكومة المؤقتة.

وواصلت أنها تتكفل أيضًا بصرف منحة شهرية لمدة عام كامل، وتسوية الوضع الوظيفي والعودة إلى العمل أو الإحالة إلى الضمان حسب الرغبة للعاملين في الدولة، بالإضافة إلى صرف مرتبات الأسُر بمجرد عودتهم إلى ليبيا، لمن انقطعت مرتباتهم بسبب التهجير.

وأردفت الحكومة المؤقتة، أنها ستتكفل أيضًا بالمساعدة في تأمين عودة الأبناء للمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى رأب الصدع والمساهمة في المصالحة الوطنية الشاملة، التي لا تقوم على المغالبة أو الإقصاء أو التهميش، حسبما جاء في برنامج عودة المُهجرين.

وفي الختام، أكدت الحكومة المؤقتة، على أن ليبيا لكل الليبيين بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وأن الاحتكام لإرادة الشعب الليبي دون سواه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24