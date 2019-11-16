تقرير مصلحة الطرق والجسور يؤكد سلامة جسر وادي الكوف من التصدعات

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة ،السبت ،عن تلقى وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، كتابًا من مدير مديرية أمن البيضاء عميد خالد عبد العزيز البسطة، يُبيّن فيه رد مصلحة الطرق والجسور بالهيأة العامة للمواصلات والنقل المعنية بالأمر.

وقد قام المهندسون بزيارة ميدانية لجسر وادي الكوف، للتحقق من الحالة الإنشائية للجسر،و ذلك على اثر تداول صور ،تظهر وجود شرخ بجسر وادي الكوف، يُهدد بوقوعه وأنه غير صالح لسيّر الآليات عليه ،وقد تبيّن أن الجسر بحالة جيدة، ولا توجد أي تصدعات أو مؤشرات تدل على وجود مشاكل بالجسر.

و أشار تقرير مصلحة الطرق و الجسور إلى أن الصورة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما هي إلا صورة لفاصل التمدد Expansion joint الموجود بالجسر ،يُستخدم بالمنشآت الكبيرة، للتقليل من الإجهادات المتولدة نتيجة التغيرات الحجمية المصاحبة للتغيرات بدرجات الحرارة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا