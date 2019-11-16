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خلال ساعات معدودة فقط .. القبض على سوداني غدر بصديقه وحاول الفرار لخارج البلاد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي من القبض على شخص سوداني الجنسية كان قد ارتكب جريمة قتل داخل ورشة بمنطقة بوهديمة في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي إن عناصر الإدارة تمكنوا من القبض على الجاني خلال ساعات معدودة من ارتكاب الجريمة .

العرفي لفت إلى أنه تم التحفظ على المجني عليه وهو أيضًا سوداني الجنسية داخل ثلاجة الموتي بمركز بنغازي الطبي، لتسليمه إلى القنصلية السوداني وترحيله لبلاده .

وذكر أن عناصر البحث الجنائي تمكنوا من القبض على الجاني وهو يحاول الفرار ، وقام بتجهيز نفسه للهروب .

وقال العرفي إن الجاني يخضع حاليًا للتحقيق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر كامل تفاصيل القضية فور اكتمال التحقيقات .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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