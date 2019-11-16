اختتام الدورة التدريبية الأولى لمنتسبي داخلية المؤقتة ببنغازي

اختتمت في مدينة بنغازي الدورة التدريبية الأولى لمنتسبي وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، تحت شعار “2020، عام تدريب وتطوير وتنمية المهارات وبناء القدرات ورفع الكفاءة للقطاعين العام والخاص”.

الدورة التي نظمت بمركز الريادة للتدريب والتطوير التابع لغرفة التجارة والصناعة ببنغازي، شملت في مجموعتها الأولى منتسبي مديريات الأمن في الأبيار وتوكرة والساحل والمرج وشحات، بعنوان “التوعية القانونية والحقوقية لمنتسبي القطاع الأمني”.

وفي ختام الدورة تم تسليم الحقيبة التدريبية الأولى للمتدربين، شاملة لكافة القوانين والتشريعات التي ستسهم في الرقي بالمستوى الأمني بوزارة الداخلية.

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