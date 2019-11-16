اشتباكات متقطعة وتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة في العزيزية

أفاد مصدر لـ”218″، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال بالعزيزية، في حين قامت القوات التابعة لحكومة الوفاق بإخلاء كامل المنازل الواقعة بمنطقة بئر الجديد غرب مدينة العزيزية والتمركز فيها.

وقال المصدر إن اشتباكات متقطعة دارت في محور جامع الثوغار- العمائم، بينما ساد الهدوء الحذر في محاور القتال بالساعدية والطويشة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني ما تزال تبسط سيطرتها على مناطق أولاد تليس بالعزيزية، والساعدية الشرقية والطويشة والعمائم، وأجزاء من منطقة الرملة، في حين تواصل قوات الوفاق سيطرتها على وسط مدينة العزيزية وتقاطع الأربعة شوارع وجامع الثوغار وكوبري الزهراء وكوبري السواني.

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