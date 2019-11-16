ضبط شاحنة محملة بـ 1500 كليو مخدر في سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مديرية أمن رأس لانوف عن تمكن عناصرها الأمنية بالتعاون مع مديرية أمن سرت عن ضبط شاحنة محملة بنحو طن ونصف طن من مخدر الحشيش.

المديرية أضافت، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إن الشاحنة تم ضبطها جنوب مدينة سرت بالتنسيق مع قوة حماية وتأمين سرت، حيث تم حجز الشاحنة بمديرية أمن سرت.

ولفت مديرية الأمن إلى أنه بعد تسليم الشاحنة المذكورة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث توجد لديهم معلومات بأن الشاحنة يوجد بداخلها ممنوعات.

وأكد أنه بعد تفتيش الشاحنة وجد بها كمية كبيرة تقدر حوالي طن ونصف من المخدر الحشيش مخبأة بين طبقات من الحديد علما بأن الشاحنة معدا لنقل المواشي.

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