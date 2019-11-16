تعليم المؤقتة: مشروع القيادة المنتجة سيبدأ مطلع ديسمبر المقبل

التقى وزير التعليم فوزي بومريز، في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، اللجنة الخاصة بمشروع تدريب القيادات التربوية تحت شعار “قيادة منتجة”.

ووفق الوزارة، فقد تم خلال اللقاء بحث الآلية الخاصة بتنفيذ المشروع التدريبي والإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي، الذي سيستهدف مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين التربويين والمعلمين والمعلمات، مشيرة إلى أن مشروع القيادة المنتجة سيبدأ مطلع ديسمبر المقبل.

هذا وحضر اللقاء كل من وكيل التربية والتعليم المكلف، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، ومدير المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير إدارة التفتيش والتوجيه التربوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا