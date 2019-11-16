المخدرات.. خطر يتربص بالمجتمع الليبي

أكد المتحدث باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري أن المصلحة تمكنت من ضبط مليار حبة ترامادول خلال ثلاث سنوات، وأكثر من 80 ألف كيلو من الحشيش خلال أقل عام رغم قلة الإمكانيات وغياب أي نوع من الدعم الحكومي.

وأشار الماقوري في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، السبت، إلى أن المصلحة لم تتلق أي دعم من أي حكومة منذ عام 2011 رغم المطالبات المتكررة من إدارة المصلحة، ورغم وعود المجلس الرئاسي لتوفير بعض الإمكانيات والمعدات التي ستسهل عمل المصلحة إلا أن تلك الوعود لم تنفذ أبداً.

وحذر الماقوري من الخطر المحدق بالمجتمع الليبي مع المحاولات المتكررة لتهريب المخدرات والممنوعات إلى ليبيا خاصة مع محاولات تهريب ما يقارب من مليار حبة ترامادول، واصفاً ذلك بالكارثة الإنسانية، لافتا إلى أنه ورغم جهود عناصر المصلحة في منع وصول المخدرات ودخولها إلى ليبيا إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة ورقابة على مستوى أعلى.

وأكد الماقوري أن عناصر مصلحة الجمارك بكافة فروعها مستمرة في أداء واجبها الوطني وعملها على أكمل وجه رغم كل المحاولات في التشكيك في مصداقية عملها بدون أي دلائل مشيراً إلى أن كافة الإجراءات المتخذة لإتلاف أي نوع من المخدرات والمحظورات المضبوطة من قبل المصلحة تتم بإذن وحضور النيابة العامة للإشراف على عملية الإتلاف.

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