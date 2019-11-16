ندوة علمية ببنغازي بمناسبة اليوم العالمي للطفل الخديج

أقيمت بمركز بنغازي الطبي اليوم، ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الخديج، شملت جميع الأطباء في أقسام حديثي الولادة بالمدينة.

وقالت استشارية حديثي الولادة الدكتورة خديجة الشريف، إن هذه الندوة تمثل أهمية في تعريف الأطباء والمواطنين والأسر بوضع الطفل الخديج وكيفية التعامل معه، كي يكون طفلا طبيعيا وسويا في المستقبل، مضيفة أنه تم عرض نسبة الولادة للأطفال الخداج وازديادها المستمر في السنوات الأخيرة وفق الإحصائيات.

وأشارت الشريف إلى أن هذه النسب المتزايدة تحتاج إلى إمكانيات أكبر من الموجودة، لتوفير الرعاية والاهتمام الصحي، وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للطفل الخديج.

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