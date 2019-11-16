مواصلات الوفاق: غوغائيون بمصلحة الطيران بالمنطقة الشرقية يقفون وراء قرار هبوط الطائرات في بنينا

ليبيا – قال وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق هشام بو شكيوات إن مصلحة الطيران المدني في طرابلس هي “المعترف بها دولياً” والتي تتبع لوزارة مواصلات الوفاق، زاعماً أن أي جسم يدعي إمتلاك شرعية الطيران المدني في المنطقة الشرقية غير صحيح .

بو شكيوات أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حادثة هبوط طائرة الخطوط المدنية في بنينا تم التحذير من ذلك مسبقاً ومناشدة عقلاء المنطقة الشرقية بعدم الوقوع في ظل هذه التصرفات غير المسؤولة حسب تعبيره، واصفاً إياه بالإجراء التعسفي الذي ليس له أي مبرر إلا زيادة معاناة المواطن.

وتابع مضيفاً :”طلب المراقب الجوي أو حجرة التحكم بهبوط الطائرة في مطار معيتيقة وأنزل الركاب وكل هذه الإجراءات ليس مبرر لها إلا تعقيد الأمور وخلق المشاكل وتأزيم المشهد والمتضرر الأول هو المواطن الذي سيذوق المر أثناء سفره للمنطقة الشرقية، نحن لا نستطيع الإستمرار في هذه الإجراءات التعسفية من سلطة الطيران فسنوقف حركة الطيران تجاه الشرق وتتوقف كل الرحلات المتوجهه للشرق نتيجة هذا الإجراء”.

وأوضح أن الإجراءات التي إتخذتها وزارة المواصلات بشأن هذا الإجراء تمثلت بإيقاف جميع الرحلات في إتجاه الشرق وإصدار التعليمات لكل الشركات بعدم مغادرة أي رحلات، مبدياً تأسفه لما سيعاني منه المواطنين من إنتظار في محطة الإسكندرية وعمان والسعودية.

كما ذكر أنهم طلبوا من سلطة الطيران المصري بمنح الإذن لوزارة المواصلات لإستخدام الأجواء فوق البحر المتوسط لإستئناف الرحلات المتجه إلى الشرق باسخدام خط البحر المتوسط وليس الأجواء الليبية وولآن بانتظار رد السلطات المصرية.

ولفت إلى أنه في حال وافق الجانب المصري على عبور أجواء البحر المتوسط ستتمكن الطائرات من الوصول لعمان وجدة لأنها تسير في ذات خط العبور فوق الأجواء المصرية ومن ثم لهذه الجهات.

وإستطرد حديثه بأن هذا الإجراء منذ فترة طويلة تم إيقافه وتدخل العقلاء وأوقفوا الإجراءات غير المبررة لكن الآن تفجأ بمن وصفهم بـ” هؤلاء الغوغائيين” يعودون مرة أخرى ويأمرون أن تنزل الطائرة في مطار بنينا لإجراءات أمنية .

أما في حال عدم الحصول على الموافقة من الجانب المصري ستضطر وزارة المواصلات لإيقاف الرحلات لأن الوزارة لن تسمح بهبوط الطائرات في مطار بنينا للتفتيش وإهانة المواطن كونها تصرفات غير مسؤولة بحسب تعبيره.

وجدد تأكيده على أن خيار هبوط الطائرات في مطار بنينا هو خيار خاطئ تماماً ليس له مبرر خاصة في ظل الظروف الأمنية التي يشهدها المطار وحجم الانتهاكات التي تحدث به بدليل إضراب الموظفين هناك نتيجة الانتهاكات وتعرض السلامة الجوية للخطر لذلك لن تسمح مواصلات الوفاق بهبوط أي طائرة في المطار فإما أن تستمر كما بالسابق أو توقف الرحلات تجاه الشرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية