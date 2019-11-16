انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ببنغازي

انطلقت في مدينة بنغازي اليوم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي تستهدف مقدمي الخدمة الصحية والأشخاص ذوي الأعمار من 55 سنة فما فوق، كما تستهدف النساء الحبالى في جميع المراحل، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وقال مدير برنامج التطعيم رمضان الفيتوري إن خدمة التطعيم تقدم في جميع العيادات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي وضواحيها، وعددها تسعة وعشرون مرفقا صحيا، بالإضافة إلى 10 مواقع في المستشفيات والمراكز التخصصية لتطعيم مقدمي الخدمة الصحية بها، لافتا إلى أن هذه الحملة ستستمر إلى 28 من نوفمبر الجاري.

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