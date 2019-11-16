المسماري: لا أرى أمل في حل الأزمة إلا من خلال بسط القوات المسلحة سيطرتها على العاصمة

ليبيا – إعتبرت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ما عرضه المبعوث الأممي غسان سلامة أثناء الاجتماع بهم أنه لم يحمل الجديد الذي يستحق التعليق.

المسماري قالت وفقاً لتصريح لها لقناة “218” إن مؤتمر برلين جاء للتأكيد على مدى وحجم التدخل الدولي والإقليمي في الشأن الليبي وإصرار برلين أن يقتصر الحضور على الدول المنخرطة بالملف دون أي تمثيل لليبيين بالمؤشر على تعقد الأزمة الليبية الذي يعود إلى انقسام هذه الدول حول الملف الليبي وعدم وجود رؤية موحدة وهذا ما تحاول برلين تحقيقه بتوحيد رؤية المجتمع الدولي حول الأزمة الليبية.

وأشارت إلى عدم توقعها أي نتائج نوعية للمؤتمر إن انعقد من الأساس، معتبرةً التأجيل المتكرر لموعد انعقاده دليل على أن الدول المنخرطة في الملف الليبي لم تتمكن بعد من توحيد رؤيتها.

وأضافت :”برلين اشترطت أن تلتزم كل الدول بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهذا شرط صعب التحقيق، وشخصياً لا أرى أمل في حل الأزمة إلا من خلال حسم الجيش للمعركة وبسط سيطرته على العاصمة وإحتكار القوة والسلاح وإلا لا حل للأزمة”.

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