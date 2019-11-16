اختتام ورشة تدريب ممرضات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا

اختتم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ورشة عمل تدريبية مدتها أسبوعان، استهدفت القوى التمريضية للرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، ووزارة الصحة.

وأوضح مكتب المنظمة أن ورشة العمل تم خلالها تعريف المشاركين بحزمة التدريب الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لممرضات الرعاية الصحية الأولية، حيث ركزت الحزمة على تنفيذ نهج ممارسات الأسرة في مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا، مشيرا إلى أن الغرض من التدريب المتتالي هو السماح للممرضات في جميع أنحاء البلاد بالاستفادة من هذه المعرفة، والخبرات المكتسبة حديثا.

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