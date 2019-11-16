انخفاض لافت على أسعار السيارات

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة 218 في مدينة زليتن، واحدة من بين أقرب المدن لمصراتة وتتمتع بمركز تجاري قوي، انخفاضا ملحوظا في أسعار السيارات، خلال هذا الشهر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة بالمقارنة مع مطلع العام.

وتنشر “218” يوم غد الأحد، تقريرا مفصلا حول استطلاع الرأي الذي شمل مختلف أنواع السيارات في أسواق زليتن.

وكان لافتا هذا العام وصول عدد كبير من السيارات المستعملة والجديدة إلى موانئ المدن الليبية سواء بالمنطقة الغربية أو الشرقية، ووفق المؤشرات الأولية فإن الأعداد الواردة هذا العام تفوق ما تم استيراده خلال السنوات الأخيرة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية