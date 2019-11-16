لبنان تُحبط تهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى ليبيا

تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط عمليتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى ليبيا والسنغال، وجرى ضبط أحد المتورطين في القضية.

وقالت قناة “LBC” اللبنانية، إن شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، أحبطت تهريب 1567 كغم من مادة الحشيش المخدرة إلى ليبيا.

وأضافت أن الكمية كانت مخبأة داخل مستودع يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير إلى ليبيا عبر ميناء بيروت، لافتة إلى أنه تم تسليم المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

ونشرت القناة في موقعها الإلكتروني صورا تظهر الكميات المضبوطة، وعناصر مكافحة المخدرات يقفون إلى جانبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية