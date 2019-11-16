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لبنان تُحبط تهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت السلطات اللبنانية من إحباط عمليتين لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى ليبيا والسنغال، وجرى ضبط أحد المتورطين في القضية.

وقالت قناة “LBC” اللبنانية، إن شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، أحبطت تهريب 1567 كغم من مادة الحشيش المخدرة إلى ليبيا.

وأضافت أن الكمية كانت مخبأة داخل مستودع يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير إلى ليبيا عبر ميناء بيروت، لافتة إلى أنه تم تسليم المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

ونشرت القناة في موقعها الإلكتروني صورا تظهر الكميات المضبوطة، وعناصر مكافحة المخدرات يقفون إلى جانبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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