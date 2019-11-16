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بلدية طرابلس: تم جمع ونقل ما يقرب 800 طن من القمامة من شوارع العاصمة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز أمس الجمعة أنه تم جمع ونقل ما يقرب 800 طن من القمامة.

بلدية طرابلس أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن حملة جمع القمامة شملت كل من (أبو مشماشة، مدرسة وريث، بالخير، شارع النصر كامل، شارع جمال، الصويعي الخيتوني، المصرف المركزي، الظهره السوق وأمام مبنى ديوان المحاسبة والالكترونات).

وأشارت أيضاً أنه تم جمع ونقل القمامة من (المنصوره، عمر المختار، الجرابه، الإشارة الضوئية الهاني إلى جزيرة فشلوم، وفشلوم من مجمع زاوية الدهماني إلى باب تاجوراء إلى ابو سته، بن عاشور الرئيسي، الصريم، الخمس شوارع، بجانب الرعايه باب العزيزية”.

وتقدمت البلدية بالشكر لأهالي المناطق المذكورة على تعاونهم مع فريق العمل، مؤكدةً بأنها مستمرة في العمل رغم كل الظروف التي تعيشها العاصمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • للأسف القمامه الحقيقيه و الضارة مازالت موجوده بوجود العرص السافل النذل السراق مجهول الاصل السراج و الذيوث المنجوس الخنزير المشري و شيبة النحس سياله و المجرم الهسيس باش اغا و تيوس الفرقاطه. و العرص بلحاج و المليشيات. عندما يرحلوا حينها فقط نقول ان طرابلس اصبحت نظيفه.

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