الكتيبة 155 مشاة: عثرنا على مقبرة جماعية تضم 18 جثة لأشخاص كانوا يقاتلون بصفوف الوفاق

ليبيا – أكدت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة اليوم السبت أنه أثناء تقدم الوحدات المسلحة تم العثور على مقابر جماعية تضم 18 جثة لأشخاص كانوا يقاتلون مع مسلحي الوفاق.

الكتيبة 155 مشاة أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنه تم العثور على المقابر الجماعية أثناء التقدم والسيطرة علي مواقع جديده في محوري العزيزيه والساعديه.

وأوضحت الكتيبة 155 مشاة أنه يتم حالياً انتشال الجثث ونقلها إلى مستشفى ترهونة، مؤكدةً أن عدد من الجثث تعود لمرتزقة وأيضاً ليبيين لم تتعدى أعمارهم 18 عاماً.

يشار إلى أن شعبة الاعلام الحربي قد نشرت مقاطع مصورة ألتقطت برفقة الهلال الأحمر توضح عدد من الجثث التي عُثر عليها لأشخاص كانوا يقاتلون في صفوف مسلحي الوفاق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية