بركان الغضب: محكمة أمريكية أصدرت مذكرة استدعاء لحفتر

قالت عملية بركان الغضب، إن محكمة في الولايات المتحدة أصدرت مذكرة استدعاء لخليفة حفتر، في السابع والعشرين من أغسطس الماضي، في دعوى مدنية تقدّم بها عدد من المواطنين الليبيين هناك.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “بركان الغضب” على موقع التواصل “فيس بوك”، السبت، سجلت القضية تحت رقم (1:19cv853) بمحكمة المقاطعة الولايات المتحدة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، وفي حال لم يرد “حفتر” تقول المذكرة إنه سيتم إصدار حكم افتراضي ضده، بحسب المنشور.

وتضم قائمة المدعين كلا من، عايدة الزقلي، آية التونالي، آلاء التونالي، عبد الرؤوف التونالي، محمد التونالي، عبد الحميد التونالي، عبد العظيم التونالي، ميس أحمد معيوف، وعبد الحميد الهرامة.

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