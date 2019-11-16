الزوي يكشف حجم القوات الخاصة الموجودة في محاور طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي، اليوم السبت، عن حجم قوات الصاعقة المتمركزة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشار الزوي، في تدوينة على فيسبوك، إلى وجود العديد من السرايا القتالية التابعة لعدد من الكتائب التابعة للقوات الخاصة المشاركة ضمن وحدات الجيش الوطني في العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

وقال الزوي، إن السرايا الموجودة التابعة للقوات الخاصة بمحاور طرابلس، هي الكتيبة الأولى صاعقة وتمثلها عدد 3 سرايا والكتيبة 36 وتمثلها سرية واحدة ومدرسة الصاعقة والمظلات وتمثلها سريتان، كما توجد الكتيبة 15 صاعقة وتمثلها سرية واحدة والكتيبة 21 صاعقة وتمثلها سريتان والكتيبة 17 صاعقة وتمثلها سريه واحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24