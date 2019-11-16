كشف غموض مقتل سوداني الجنسية ببنغازي وضبط المتهم قبل الهرب

تمكن أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، من كشف غموض مقتل مواطن سوداني الجنسية، والقبض على المتهم، بعد أقل من ساعة على الجريمة.

ووفق بيان للإدارة اليوم، فإن الجاني سوادني الجنسية أيضا نفذ جريمته داخل منطقة بوهديمة، وبعدها حاول الهروب «ولكن كانت الدوريات التحريات له بالمرصاد» حيث تم ضبطه وضبط أغراضه التي قام بتجهيزها استعدادا للهرب.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم استعدادا للعرض علي النيابة المختصة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا