سبوتنيك: الوطنية للنفط ترفض التعليق على وصول شحنة مشبوهة من الخام الليبي إلى أوكرانيا

العنوان_ليبيا قالت وكالة سبوتينك الروسية أمس الخميس أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تؤكد صحة شحنة النفط الخام الليبي التي بدأت أوكرانيا إستيرادها لأول مرة. الوكالة أكدت أنها تواصلت مع مدير مكتب الإعلام في المؤسسة الوطنية للنفط إلا أنه لم يجب على تساؤل الوكالة وأغلق هاتفه فور سماع السؤال. ولفتت الوكالة إلى أن التقارير المنتشرة أشارت …
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صحيفة العنوان الليبية
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