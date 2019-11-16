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لبنان تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في طريقها إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بيروت تمكن رجال الجمارك والأمن اللبناني من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخباة داخل حاوية تحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير إلى ​ليبيا​ عبر ​مرفأ بيروت​. وذكرت قناة الـ”LBC” اللبنانية أن “شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في ​الجمارك​ تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قبل تهريبها إلى الدولة الليبية والتي …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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