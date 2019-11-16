لبنان تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في طريقها إلى ليبيا

العنوان_بيروت تمكن رجال الجمارك والأمن اللبناني من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخباة داخل حاوية تحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير إلى ليبيا عبر مرفأ بيروت. وذكرت قناة الـ”LBC” اللبنانية أن “شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قبل تهريبها إلى الدولة الليبية والتي …
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صحيفة العنوان الليبية
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