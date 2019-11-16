إحباط تهريب شحنة من مخدر الحشيش قبل تهريبها من لبنان إلى ليبيا

نجحت السلطات اللبنانية في إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخباة داخل حاوية معدة للتصدير إلى ليبيا عبر مرفأ بيروت.

حيث تمكنت شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قبل تهريبها إلى ليبيا والتي وصلت كميتها حوالي 1567 كلجم من مخدر االحشيش، وفقا لما أوردت قناة الـ”LBC” اللبنانية.

وقالت القناة اللبنانية، إن شحنة المخدرات كانت مخبأة داخل مستوعب يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير عبر مرفأ بيروت.

وأكدت أن تم أيضا إحباط عملية ثانية عبارة عن ضبط كمية 374000 حبة تقريباً من الكبتاغون المخدر كانت مخبأة ضمن قطعة jackhammer أثناء إعدادها وتوضيبها لشحنها إلى السنغال.

ولفتت إلى أنه تم ضبط وتوقيف أحد كبار تجار المخدرات المتورط في العملية وتسليمه مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عملا بإشارة القضاء المختص.

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