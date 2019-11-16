طقس ليبيا.. تفاصيل الطقس الليلة ويوم الاحد وتحذيرات من تشكل الصقيع بهذه المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر حول حالة الطقس في ليبيا ليوم غدا الاحد أن تكون بداية تأثير الجبهة الباردة هذه الليلة على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة، وتشمل مساء غدا الاحد مناطق الخليج والجنوب الغربي، حيث تتغير الرياح إلى غربية وشمالية غربية نشطة السرعة مع أنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولا يُتوقع التقرير تكاثر للسحب أو هطول أمطار.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة المتوقعة نهار الاحد بمناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة تكون ما بين ( 17 – 20 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 14 – 16 ) بالجبل الغربي.

فيما تبقى درجات الحرارة بحسب التقرير نهار الاحد دافئة بمناطق الخليج والشمال الشرقي والجنوب الغربي ، بحيث تتراوح ما بين ( 23 – 28 ) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 20 ) درجة في المناطق العالية بالجبل الأخضر ، وتكون ما بين ( 27 – 32 ) بمناطق الجنوب الشرقي.

ووفقا للتقرير فتنشط الرياح الجنوبية الشرقية نهار الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر ، مما قد تسبب في إثارة الغبار، بينما تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، وتتراجع سرعتها تدريجياً خلال فترة أول الليل.

تشكل الصقيع

وتوقع التقرير أن هنالك أحتمال وارد لتشكل الصقيع يوم الأثنين بفترة الصباح الباكر في مناطق الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة، والله أعلم.

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