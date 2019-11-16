ضبط 1.5 طن مخدرات جنوب سرت (صور)

أعلنت مديرية أمن سرت، السبت، أنها ضبطت بالتنسيق مع قوة حماية وتأمين سرت، شاحنة معدة لنقل المواشي، محملة بكمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.

وقالت المديرية في بيان إن الشاحنة ضُبطت جنوب مدينة سرت بـ80 كلم من قبل قسم البحث الجنائي سرت ووحدة المفرزة التابعة لمديرية أمن سرت، حيث تم حجزها بمديرية الأمن، بناء على معلومات بأنها محملة بممنوعات.

وأضافت أنه وبتفتيش الشاحنة تم العثور على كمية كبيرة تقدر بحوالي 1.5 طن من مخدر الحشيش مخبأة بين طبقات من الحديد.

ونشرت مديرية أمن سرت صورا للشاحنة والمواد المخدرة المضبوطة.

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