تطعيم 842 شخصا في اليوم الأول لحملة «ضد الأنفلونزا» بسرت

كشف المدير التنفيذي لبرنامج التطعيمات في سرت محمد إدريس عن إحصائية اليوم الأول من حملة التطعيم ضد مرض الانفلونزا في البلدية التي انطلقت السبت، موضحا أن عدد من تلقوا التطعيم بلغوا 842 شخصا.

وبين إدريس أن متلقي التطعيمات، هم: 49 سيدة حامل، و289 شخصا ممن تتجاوز أعمارهم الـ 55 عاما ولا يعانون أمراضا مزمنة، و224 ممن هم في الفئة العمرية الأخيرة ويعانون أمراضا مزمنة، بالإضافة إلى 189 شخصا ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما، حسب صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على موقع «فيسبوك».

وانطلقت اليوم السبت حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. وتستهدف الحملة النساء الحوامل وكل من تجاوز 55 سنة، ومقدمي الخدمة الصحية، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. وتستمر الحملة لمدة أسبوعين بداية من 16 إلى 28 نوفمبر الجاري.

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