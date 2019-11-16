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الإيقاع بـ”سارق كهرباء” غرب سرت (صور)

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبط أهالي منطقة ازكير (60 كلم) غرب مدينة سرت، شخصا يقوم بسرقة أسلاك الكهرباء، وقاموا بتسليمه لمركز شرطة جارف.

وقالت مديرية أمن سرت في بيان، السبت، إن إشارة هاتفية وردت لمركز شرطة جارف من قبل أهالي منطقة ازكير تفيد بضبطهم شخصا يقوم بسرقة أسلاك الكهرباء.

وأضافت المديرية أن أفرادا من مركز الشرطة وقسم البحث الجنائي ووحدة المفرزة الاحتياطية بالمديرية، انتقلوا لعين المكان وتم استلام الشخص المضبوط واعترف بما نسب إليه.

يشار إلى أن شركة الكهرباء تشكو باستمرار من تكرار سرقة شبكات الكهرباء بهدف بيع النحاس والحديد الأمر الذي يكبدها خسائر كبيرة ويسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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