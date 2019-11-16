ترحيل 20 مهاجرا غير شرعي من طبرق عبر معبر منفذ السلوم

قام فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق بترحيل 20 مهاجرا غير شرعي من الجنسيتين المصرية والسودانية عبر منفذ إمساعد البري.

وأكد رئيس قسم الإيواء والترحيل بالفرع العقيد فائز أرحومة لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت أنه تقرر ترحيل مجموعة من 20 مهاجرا غير شرعي أمس الجمعة، 16 منهم مصري وأربعة سودانيين، مشيرا إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة بطبرق ترسل العمالة الموجودة في المدينة والتي لا تحمل أوراقا ثبوتية، وقدمت إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وأوضح أن المهاجرين تم وضعهم في مركز الإيواء وسيتم ترحيلهم بعد أيام بالتنسيق مع السلطات المصرية بمنفذ السلوم البري، منبها بأن فرع الجهاز بطبرق يحتاج للدعم المتواصل للقضاء على الهجرة غير الشرعية بالشريط الحدودي الممتد من إمساعد إلى الكفرة، والتي تشتد بسبب ضعف الأجهزة الأمنية.

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