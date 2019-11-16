طقس ليبيا الاحد.. تنبيه قوي من موجة باردة نسبياً وانخفاض الحرارة لـ”الصفر” على هذه المناطق

أكد خبراء الارصاد في تقرير جديد حول حالة الطقس في ليبيا ليوم الاحد 17 نوفمبر أن جميع النماذج الخاصة بالطقس تتوقع موجة ( باردة جافة ) تؤثر اليوم الأحد على مناطق ( الساحل الغربي – طرابلس – الخمس – زليتن – مصراتة – سهل الجفارة – الجبل الغربي – ترهونة – مسلاته – باطن الجبل – جنوب الجبل – بني وليد – وادي زمزم – غدامس – الحمادة ) ، وتشمل مناطق الخليج ومناطق الجنوب الغربي خلال فترة المساء.

وبحسب التقرير فإن درجة الحرارة المتوقعة نهار الاحد ستكون ما بين ( 17 – 20 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 14 – 16 ) بمناطق الجبل الغربي ، وتنخفض بشكل ملحوظ ليلة الاحد والصباح الباكر ليوم الأثنين على مناطق الدواخل ، حيث تسجل ما بين ( 6 – 10 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 0 – 5 ) بمناطق الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة مع أحتمال تشكل الصقيع.

ووفقا للتقرير تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية اليوم الاحد على مناطق الشمال الغربي والحمادة ، مما يزيد من الإحساس بالبرودة مع إثارة الغبار ، وتشمل مناطق الجنوب الغربي بفترة المساء ، وتتراجع سرعتها تدريجياً خلال فترة الليل بحيث تصبح خفيفة.

والله أعلم.

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