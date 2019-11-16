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تعليقا على دعوة زقلام للتقسيم..بعيو: الزمن السيء سمح للنكرات تقرير مصير ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد الكاتب الصحفي محمد بعيو، دعوة وزير المالية الأسبق حسن زقلام، لتقسيم ليبيا وانفصال الغرب الليبي عن الشرق.

وكتب بعيو مغردا عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”‏، “حسن زقلام..خادم الميليشيات زمان أيام الكيب والمسؤول عن إهدار المليارات، قال إنه سيجمع 3 ملايين توقيع من سرت إلى راس اجدير تطالب بالانفصال”

وتابع بعيو: “أقول له أنت لا تستطيع أن تجمع توقيعات 3 من جيرانك لنقل قمامة شارعكم والانفصال عن القذارة.. ياله من زمن سيء سمح للنكرات تقرير مصير ليبيا”

يشار إلى أن زقلام شغل في السابق منصب وزير المالية في عهد عبد الرحيم الكيب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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