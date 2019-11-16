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بوخمادة يوجه بالقبض على الأفراد والمركبات منتحلى صفة قوات الصاعقة والجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجّه رئيس النيابة العسكرية كتابا إلى آمر القوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، ونيس بوخمادة، بخصوص ضبط أصحاب السوابق المحسوبين على القوات الخاصة .

وعليه، أصدر “بوخمادة” تعليماته لشعبة التحريات الخاصة بضبط المركبات المدنية التي تحمل شعار القوات الخاصة الصاعقة والمركبات المطلية بالطلاء الخاص بقوات الصاعقة .

ووجه “بوخمادة” بضرورة القبض على أي شخص يحمل تعريفا أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية، إضافة إلى القبض على أي شخص مدني يرتدي الزي العسكري.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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