بوخمادة يوجه بالقبض على الأفراد والمركبات منتحلى صفة قوات الصاعقة والجيش

وجّه رئيس النيابة العسكرية كتابا إلى آمر القوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي، ونيس بوخمادة، بخصوص ضبط أصحاب السوابق المحسوبين على القوات الخاصة .

وعليه، أصدر “بوخمادة” تعليماته لشعبة التحريات الخاصة بضبط المركبات المدنية التي تحمل شعار القوات الخاصة الصاعقة والمركبات المطلية بالطلاء الخاص بقوات الصاعقة .

ووجه “بوخمادة” بضرورة القبض على أي شخص يحمل تعريفا أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهي الصلاحية، إضافة إلى القبض على أي شخص مدني يرتدي الزي العسكري.

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