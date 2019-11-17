مصادر عسكرية: السيطرة على منطقة الهيرة و الطريق الرابط بين العزيزية و غريان

أكدت مصادر عسكرية أن قوات من الجيش الوطني فرضت سيطرتها ليل السبت/صباح الاحد على الطريق الرابط بين منطقتي العزيزية و غريان.

وقالت المصادر أنه تم فصل العزيزية عن غريان والسيطرة على منطقه الهيرة، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة لا تزال مستمرة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

يشار إلى أن شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أكدت أن الوحدات العسكرية قامت بتدمير الخطوط الدفاعية لقوات الوفاق في نقاط متقدمة بمحور السبيعة، وبعد الإشتباكات العنيفة والتي أدت إلى تراجع مجموعات قوات الوفاق.

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