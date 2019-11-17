“أقوى رجُل في طبرق”

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انطلقت على أرضية نادي المختار في مدينة طبرق فعاليات حدث رياضي ينظم لأول مرة في المدينة، تحت مسمى “أقوى رجل في طبرق” ، وتعد هذه المسابقة من ضمن ألعاب التحمل والقوى البدنية العالية.

ينظم المسابقة مجلس الشباب والرياضة وبرعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث والتنمية، وسط حضور شعبي وشبابي غفير امتلأت بهم جنبات ساحة المنافسة.

تسابق المتنافسون في اليوم الأول على رفع الأحمال الثقيلة وجر الأوزان وسيشهد اليوم الثاني للبطولة التنافس على جر سيارة.. ويراقب الحكام ويسجلون الوقت لكل مشارك لحساب أفضل زمن.

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