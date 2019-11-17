“غدامس درة الصحراء” .. محاضرة في الصالون الثقافي  

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نظم مكتب الثقافة غدامس الصالون الثقافي الثامن بإلقاء المحاضرة الثقافية التاريخية للدكتور عبدالله بن سويد والدكتور محمد التركي بعنوان “غدامس درة الصحراء ” .

وتأتي المحاضرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكر وضمن نشاطات قافلة الخير القادمة من العاصمة طرابلس

تخلل المحاضرة عرض مرئي بديع وحضر الصالون وفد من جمعية أصدقاء السكر وأعضاء جمعية محبي و قدامى كرة السلة بالمدينة القديمة طرابلس وجمع من أهالي المدينة .

تناولت المحاضرة الأهمية التاريخية والجغرافية لمدينة غدامس عبر العصور و توالي الحضارات و تعاقبها على المدينة.

وتطرق المحاضرون على أهم الكتابات والوثائق التاريخية التي ذكرت المدينة وأهلها كما تم الحديث عن أصل السكان والأهيمية الاقتصادية للمدينة باعتبارها ممراً مهماً لطريق القوافل التجارية منذ أقدم العصور.

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