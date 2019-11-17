“تعليم الوفاق” .. اجتماع مع مراقبي تعليم بلديات الساحل والجبل

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عُقد بمدرج كلية الآداب في مدينة الجميل اجتماع موسع لوكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق مع مراقبي التعليم لبلديات منطقة الساحل الغربي والجبل، بحضور مديري المراكز والمصالح والإدارات ومكاتب التفتيش التربوي.

كما حضر الاجتماع ريئس اللجنة التسييرية لبلدية الجميل ومدير مديرية أمن الجميل ومراقب تعليم الجميل وعدد من رجالات التعليم ولفيف من أهل المدينة.

انعقد الاجتماع لمناقشة الوضع الحالي لوزارة التعليم وجدول الأعمال الذي تضمن عدة نقاط مهمة وجوهرية منها استعراض جهود وزارة التعليم لتلبية مطالب المعلمين المشروعة وتنفيذ الاستحقاقات المتعثرة للمعلمين .

كما ناقش الحضور أهم الصعاب والنواقص التي تواجهها المؤسسات التعليمية وإجراءات المعلمين المنتسبين الجدد ، واستعرض المجتمعون الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية وديوان مراقبات التعليم ومسائل أخرى مُستجدة.

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