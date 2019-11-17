دعوة أوروبية للإفراج الفوري عن “سهام سرقيوة”

أعربت سفارات أوروبية عدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان مشترك لها اليوم الأحد عن قلقها إزاء استمرار اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة، داعيةً إلى الافراج الفوري عنها.

وصدر البيان المشترك عن سفارات النمسا وبلجيكا وبلغاريا وبعثة الاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا والبرتغال واسبانيا والسويد وبريطانيا لدى ليبيا.

وأكدت البعثات الأوربية في بيانها على استمرارها في دعوة السلطات الليبية المعنية إلى إجراء تحقيقات عاجلة في اختفاء “سرقيوة” وتقديم معلومات جديدة عن مكان وجودها.

كما نبه البيان إلى انه لن تمر انتهاكات حقوق الانسان الدولي وحقوق الانسان بدون رصد وسيحاسب مرتكبوها أمام القانون وأن موجة الهجمات ضد السياسيين والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، وخاصةً النساء ، أمر غير مقبول.

وجاء في خاتمة البيان أنه لضمان الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا يجب على كل الرجال والنساء المشاركة بطريقة عادلة ومتساوية وبشكل هادف في عملية السلام الانتقالية.

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