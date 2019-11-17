النائب “فرج الشلوي”: الموقف الأميركي مجاملة لوفد حكومة الوفاق

صَّرح فرج الشلوي، عضو مجلس النواب ، بأن الموقف الأميركي لا يخرج عن كونه مجاملة لوفد حكومة الوفاق، وقال إن قرار إيقاف الحرب ليس بيد أميركا أو أي دولة أخرى، وإن الجيش الوطني مستعد منذ فترة لهجوم كاسح ونهائي على جميع محاور القتال في طرابلس- حسب وصفه.

وأضاف “الشلوي” في حديث له لصحيفة الشرق الأوسط ، أن (أميركا تعلم جيداً أن الجيش الوطني يحارب ميليشيات مسلحة، وما تبقى من الميليشيات الإرهابية الفارة من سوريا).

وقال النائب فرج الشلوي إن (المشير خليفة حفتر ليس محسوباً على أميركا ولا على أي طرف خارجي،فهو مجرد إنسان وثق فيه بعض ضباط وجنود القوات المسلحة والتف حولهم الشعب) حسب وصفه.

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