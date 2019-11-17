اخبار ليبيا الان

النائب “فرج الشلوي”: الموقف الأميركي مجاملة لوفد حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 32 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صَّرح فرج الشلوي، عضو مجلس النواب ، بأن الموقف الأميركي لا يخرج عن كونه مجاملة لوفد حكومة الوفاق، وقال إن قرار إيقاف الحرب ليس بيد أميركا أو أي دولة أخرى، وإن الجيش الوطني مستعد منذ فترة لهجوم كاسح ونهائي على جميع محاور القتال في طرابلس- حسب وصفه.

وأضاف “الشلوي” في حديث له لصحيفة الشرق الأوسط ، أن (أميركا تعلم جيداً أن الجيش الوطني  يحارب ميليشيات مسلحة، وما تبقى من الميليشيات الإرهابية الفارة من سوريا).

وقال النائب فرج الشلوي إن (المشير خليفة حفتر ليس محسوباً على أميركا ولا على أي طرف خارجي،فهو مجرد إنسان وثق فيه بعض ضباط وجنود القوات المسلحة والتف حولهم الشعب) حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • البيان يدعوا الجيش الوطنى لوقف تقدمه وهذا اعتراف يثبت سيطرة الجيش الوطنى على المعركة واحتراما له فلم يدعوا الاطراف المتحاربة كما فى بيانات اخرى سابقة فالوضع على الارض تغير لصالح الجيش الوطنى كما ورد فى البيان ومن حقنا ان نرفض الدعوة لان لا يوجد طريق اخر لسحب المليشيات الارهابية من طرابلس وسيطرة الجيش الوطنى المعترف به داخليا وخارجيا بينما حكومة الوفاق غير شرعية ومرفوضة شعبيا ومرفوصة من المجتمع الدولى

    رد

  • والموقف المصري الأردني – والسوداني الإماراتي – والسعودي اللبناني – عبارة عن حرب استنزاف للشرق الليبي وثروات ليبيا والامن الليبي –
    والليبيون في العاصمة متمسكون بتوحيد البلديات في المنطقة في ادارة تنفيذية في الشءون الاجتماعية والمحاسبة تعالج التأخير الذي سببه مجلس النواب المعزول وغيره من اصحاب المراكز الذي أهملوا مسؤلياتهم الادارية لمصالحهم الشخصية . وهذا واقع …. لا مفر منه .

    رد