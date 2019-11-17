سبها .. 5 جثث متفحمة إثر حريق بـ “حي المنشية”

شب حريق بإحدى المنازل في مخيم الـ 80 بحي المنشية بمدينة سبها أمس السبت، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر فرع سبها أن عناصرها عثروا على 5 جثث متفحمة داخل المنزل، دون أن تذكر ما إذا كانت الجثث موجودة في المنزل مسبقاً أو أنها تعود لضحايا عقب الحريق.

وأفادت الجمعية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بعد ورود بلاغ من مركز شرطة وسط المدينة بسبها عن وجود حريق بأحد المنازل

بالمنشية، بداخله عدد من الجثث قام فريق إدارة الجثث والبحث عن المفقودين التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها رفقة أعضاء من مركز شرطة وسط المدينة ، بالانتقال إلي مكان الحريق ليتم انتشال الجثث والتعامل معها والتحفظ عليها بدار الرحمة بمركز سبها الطبي .

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