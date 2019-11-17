بو الخطابية وبو رقعة يتفقدان مركز باب درنة الصحي في طبرق

تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية وآمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة بداية انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا بمركز باب درنة.

وكانت الزيارة لمتابعة حملة التطعيم الوطنية، والتي تستهدف مقدمي الخدمات الصحية والنساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة وللأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، مؤكدين على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات والأعمال المتميزة التي يقدمها مركز باب درنة للمواطنين ببلدية طبرق.

هذا وانطلقت بمدينة طبرق الحملة الوطنية للتطعيمات ضد مرض الإنفلونزا بمختلف المراكز والعيادات الصحية بالمدينة والتي تستمر حتى أواخر نوفمبر الحالي.

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