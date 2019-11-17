العثور على تمثال روماني في طلميثة

أفادت مصلحة الآثار الليبية على صفحتها الرسمية أنها استلمت تمثالاً نصفياً عُثِرَ عليه شرقي مدينة طلميثة الأثرية التاريخية في موقع يسمى راس سعد بالجبل الأخضر .

وذكرت المصلحة أن أحد سكان المنطقة اتصل بمكتب آثار طلميثة مُبَّلِغاً على وجود تمثال فوق سطح الأرض و واضح للعيان .

ووصفت المصلحة التمثال بالــ “جنائزي نصفي من الحجر بدون رأس ” ويرجع حسب التقديرات إلى العصر الروماني.

تم استلام التمثال من المواطن ليتم نقله من ثَم إلى المتحف من قبل مكتب آثار طلميثة وبحضور مراقب آثار توكرة.

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