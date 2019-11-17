“دي مايو” يبحث في واشنطن الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، يوم السبت، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في واشنطن، تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية.

وناقش الطرفان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، جدول أعمالهما قضايا الشرق الأوسط ، وليبيا ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة أكي الإيطالية، عن وزير الخارجية الإيطالي، قوله، بأن إيطاليا سوف تستضيف اجتماعا لدول الجوار الليبي في الأول من ديسمبر المقبل، وأن هدف بلادة تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلي أن الاجتماع سيكون على هامش منتدى الحوار المتوسطي المرتقب انعقاده في الخامس ديسمبر، ويستمر حتى السابع من الشهر نفسه، دون أن يتطرق الى الأطراف الدولية التي جرى دعوتها للاجتماع.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي، خطوات أن عمل إيطاليا في ليبيا، ينقسم إلى جزئيين بحسب الوكالة الإيطالية، أولها تخفيف حدة الصراع الذي يمكن أن يقود إلى وقف إطلاق النار، وثانيا واستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

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