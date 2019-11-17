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فيديو .. اختتام بطولة أقوى رجل في مدينة طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اختتمت مساء أمس السبت بنادي المختار بمدينة طبرق فعاليات بطولة أقوى رجل وذلك من تنظيم مجلس الشباب والرياضة طبرق وبرعاية المؤسسة الليبية للدراسات والبحوث.

وتحصل الرياضي عادل مصطفى عمران بلقب أقوى رجل في طبرق وجائزة رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة، وتعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها في مدينة طبرق وليبيا عامة.

وكانت البطولة بمشاركة 15 مشاركا من الشباب ليتم اختيار أقوى رجل، تخللت 5 ألعاب وهي جر سيارة جيب، حمل كيس ثقيل من الرمل، حمل ثقل من الحديد، دحرجة إطار بلدوزر، جر إطار كبير.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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