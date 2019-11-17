تونس تسلم دورية أمنية ليبية ضلت طريقها في الصحراء

سلّمت الوحدات الأمنية التونسية، خلال الليلة الماضية، إلى الوحدات الأمنية الليبية، 4 أشخاص ليبيي الجنسية، وذلك على مستوى المعبر الحدودي برأس جدير.

وكانت هذه المجموعة قد تم إيقافها على مستوى المنطقة العازلة بقطاع بنقردان يوم الخميس الماضي من طرف دورية عسكرية تونسية عند توغلهم إلى داخل الأراضي التونسية على متن سيارة رباعية الدفع وبحوزتهم أسلحة نارية تتمثل في سلاحيْ كلاشنكوف وبندقية صيد وذخيرة وقد التزموا بالوقوف لإشارة الدورية العسكرية ولم يبدوا أي مقاومة أثناء إيقافهم.

فتم تسليمهم لفرقة الإرشاد الحدودي ببنقردان وبعد إتمام الأبحاث والاجراءات القانونية التي أثبتت أنهم يتبعون لدورية أمنية الليبية وقد ضلوا الطريق أثناء تنفيذهم لدورية أمنية روتنية على مستوى الشريط الحدودي بين البلدين.

وبمراجعة النيابة العمومية أمرت بتسليهم إلى الوحدات الأمنية رفقة المحجوز، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل إذاعة الجوهرة أف أم بالجهة.

المصدر: الساعة 24

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