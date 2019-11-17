المحجوب: الجماعات المسلحة تقهقرت بشكل كبير في أكثر من محور

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، تحقيق القوات المسلحة تقدما كبيرا في محور صلاح الدين، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة قد تقهقرت بشكل كبير في أكثر من محور.

المحجوب وفي تصريح أمس لقناتنا، أشار إلى سيطرة الجيش على مرصد مهم في عين زارة، يعد من أهم نقاط الدفاع القوية بالنسبة لمسلحي الوفاق.

هذا كما كشف المحجوب عن استهداف سلاح الجو لعدد من المواقع في كل من تاجوراء وصلاح الدين والعزيزية خلال اليومين الماضيين، تتواجد بها ذخائر ومخازن للعتاد والاليات الخاصة بالجماعات المسلحة.

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