الاندبندنت صنداي :350 مليار دولار من الأموال الليبية مخبأة في جنوب أفريقيا

كشفت صحيفة الاندبندنت اون صنداي البريطانية أنه تم القبض على حكومة جنوب إفريقيا والرئيس جاكوب زوما في خضم خلاف عالمي بحوزتهم أكثر من 2 تريليون راند جنوب أفريقي أي ما يعادل اكثر من 350 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذهب وما لا يقل عن ستة ملايين قيراط من الماس في أصول مملوكة للشعب ليبيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن ذلك يمكن أن يكون أكبر كومة نقدية في العالم يتم تخزينها في لوحات في سبعة مستودعات ومخابئ تحت حراسة مشددة في مواقع سرية بين Joburg و Pretoria.

وأوضحت الصحيفة أن المليارات الليبية كانت سببا إجراء تحقيق في انتهاك محتمل لضوابط الصرف بالإضافة إلى المصالح الدولية والقرارات المفروضة من الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام العديد من كبار السياسيين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، والعديد من قادة الأعمال، وقاضي سابق في المحكمة العليا وعدد من الشركات الخاصة، بقضايا النهب في ليبيا، مبينة أن الـ2 تريليون راند موجودة في مستودعات منفصلة عن عدة مليارات أخرى ، يُعتقد أنها تتجاوز 260 مليار راند ، محتجزة بشكل قانوني في أربعة بنوك في جنوب إفريقيا.

ولفتت الصحيفة أن الأصول القانونية الأخرى تشمل الفنادق في Joburg وكيب تاون.

وبينت الصحيفة أنها حصلت على مستندات رسمية من جنوب إفريقيا تؤكد أن ما لا يقل عن 179 مليار دولار أمريكي يتم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني في منشآت في جميع أنحاء جوتنج.

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