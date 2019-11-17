ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط للصين على مرحلتين

قال مصدر ملاحي يعمل في ميناء الزويتينة لـ 218 إن ناقلة النفط “ماران هيلين” شحنت صباح اليوم الأحد مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

ووفقا للمصدر ذاته فإن الناقلة شحنت إجمالي الكمية عبر مرحلتين حيث شحنت الجزء الأول المقدر بـ600 ألف برميل من ميناء راس لانوف النفطي بالإضافة إلى 400 ألف برميل من ميناء الزويتينة.

وكانت قد سفّرت الفرق الفنية بميناء الزويتينة يوم الجمعة الماضية ناقلة الميثانول “ليفولي شاين” التي ترفع العلم الإيطالي بشحنة تقدر كميتها بـ 8500 طن إلى كوبا.

تأتي عمليات التصدير في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة النفط إلى زيادة صادراتها مع حلول عام 2023 كما أظهرت بيانات حديثة أن إيرادات مبيعات النفط والغاز في شهر أكتوبر قد ارتفعت محققة مليارين ومئتي مليون بزيادة قيمتها 381 مليون دولار أي بنسبة 21% مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية