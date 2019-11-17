قليوان يشدد على ضرورة فتح المدارس اعتبارا من اليوم

طالب مراقب التعليم بالأبيار، فتحي قليوان، مديري المدارس بالعمل على فتح المدارس، واستمرارهم في عملهم، وتذليل الصعوبات التي تعيق سير الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد، محملا إياهم المسؤولية القانونية في حال مخالفتهم لتعليماته.

كما أشار قليوان في كتاب له أمس إلى الاجتماع الذي جمع رئيس الأركان العامة بالجيش، الفريق عبد الرزاق الناظوري، يوم الخميس الماضي بمراقبي التعليم بالبلديات، حيث شدد الناظوري خلاله على ضرورة تطبيق الملاك الوظيفي للمعلمين، لضمان نيل حقهم من مرتبات مجزية، وتأمين طبي، مؤكدا تواصله مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب بخصوص صرف مستحقات القانون رقم أربعة لجميع معلمي ليبيا، وذلك بعد تحرير طرابلس.

الناظوري شدد أيضا على ضرورة التزام المعلمين والمراقبين بتعليمات وزير التعليم بخصوص بداية العام الدراسي اعتبارا من اليوم.

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