الجيش يسيطر على منطقة الهيرة الرابطة بين العزيزية وغريان

العنوان_طرابلس

أعلنت غرفة عمليات أجدابيا التابعة للقيادة العامة للجيش عن تمكن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي من السيطرة على الطريق الرابط بين العزيزيه وغريان، وذلك بعد اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الوفاق.

وأكدت الغرفة العسكرية التابعة للجيش الليبي، وفق بيان مقتضب عبر صفحتها بفيسبوك، أن قوات الجيش الليبي تمكنت من بسط سيطرتها على منطقة الهيره، وذلك بعد الدخول في اشتباكات عنيفة مع قوات الوفاق.

من جانبها أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق مقتل النقيب صدام عبد السلام أقشيرة آمر سرية الكورنيت بكتيبة 301 مشاة التابعة لقوات حكومة الوفاق، مساء اليوم خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة في محور اليرموك جنوب العاصمة طرابلس.

هذا وأفادت مصادر طبية بوصول 31 قتيلا من عناصر القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى مستشفى مصراتة ، نتيجة الاشتباكات مع قوات الجيش الليبي بمحور القره بوللي وعين زارة.

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